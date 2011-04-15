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09/04/2020
11:40

Кабмин утвердил новый список медуслуг, за которые предусмотрен налоговый вычет

Правительство РФ утвердило новые редакции перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, оплата которых налогоплательщиком учитывается при определении суммы социального налогового вычета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В новый перечень вошли: медицинские услуги, оказанные в рамках первичной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара; медуслуги, оказанные в рамках специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях и в условиях дневного стационара; медуслуги, оказанные в рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях; медуслуги по медицинской эвакуации; медуслуги, оказанные в рамках паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях; медуслуги в рамках санаторно-курортного лечения.

Кроме того, в перечень входят: медицинские услуги по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей с опорой на зубные имплантаты при отсутствии условий для традиционного зубного протезирования (значительная атрофия или дефекты косной ткани челюстей); медуслуги, оказанные в рамках высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, предусмотренным Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; медуслуги по лечению бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного введения эмбриона; медуслуги, оказываемые в рамках паллиативной медицинской помощи, предусматривающие использование на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма челов ека.

Действующие в настоящее время перечни, утверждённые постановлением Правительства от 19 марта 2001 года N201, признаются утратившими силу.

"AK&M" от 09.04.2020
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