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09/04/2020
12:43

М.Мишустин назначил Н.Скрыпника руководителем Росаккредитации

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назначил Назария Скрыпника руководителем Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации). Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Н.Скрыпник родился в 1983 году. В 2005 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В 2005-2017 годах работал юрисконсультом, начальником отдела, директором по правовым вопросам в Уральском и Северо-Западном филиалах ПАО "МегаФон", в 2017-2018 годах - в должности директора Департамента в ЗАО "Биокад". В мае 2019 года назначен помощником руководителя Росаккредитации, в сентябре 2019 года - заместителем руководителя службы.


"AK&M" от 09.04.2020
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