Ингосстрах открыл доступ к онлайн-урегулированию убытков по страхованию имущества физлиц по всей России

Ингосстрах обеспечил доступ к онлайн-урегулированию по договорам страхования имущества физических лиц в мобильном приложении IngoMobile. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Теперь клиенты из всех регионов присутствия компании могут заявить о страховом случае "в два клика".



Пользователь выбирает договор, по которому хочет заявить о происшествии, заполняет всю информацию, прикладывает подтверждение, включая фотографии повреждённого имущества и необходимые документы, и отправляет в Ингосстрах. Приложение поддерживает рассмотрение документов от компетентных органов в зависимости от страхового случая: справки Государственной противопожарной службы, Федеральной гидрометеорологической службы и пр. В приложении создаётся убыток, затем страховая компания информирует клиента о результате обращения.



"В условиях самоизоляции ценность имущества в целом и, в первую очередь, жилья, значительно возрастает. Полис страхования имущества способен обеспечить качественную защиту интересов клиента, что особенно ценно на сегодняшний день. А возможность управления своим полисом, включая доступ к онлайн-урегулированию убытков, обеспечивает безопасность наших клиентов и значительный уровень комфорта. Цифровизация сегодня – реальный способ сохранить здоровье и жизнь, и мы призываем клиентов пользоваться ее преимуществами", – комментирует начальник управления урегулирования убытков розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Максим Максимкин.



Ранее Ингосстрах расширил географию доступа к онлайн-урегулированию страховых случаях в моторных видах страхования. География заявления о страховых случаях по ОСАГО распространена на все регионы присутствия компании. Кроме того, увеличено количество регионов, жители которых могут урегулировать страховой случай по каско в IngoMobile: в список, помимо Москвы и Московской области, вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Казань, Краснодар, Красноярск, Пермь, Сочи, Тула и Ярославль.



IngoMobile — это полноценный онлайн-офис, который позволяет клиентам компании продлить любой страховой полис и получить доступ ко всей информации. В приложении можно совершать различные платежи (взносы по договорам с рассрочкой, оплатить счет или франшизу), узнать о порядке действий при страховом случае или заявить об убытке. Также в IngoMobile доступен весь перечень полисов для онлайн оформления: ОСАГО, КАСКО, страхование квартиры или дома, ипотечное страхование, страхование путешествующих по России и за рубежом, добровольное медицинское страхования. Мобильное приложение IngoMobile – лауреат множества профессиональных премий и конкурсов, полученных за функционал, качество исполнения, удобство использования и дизайн.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 09.04.2020