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09/04/2020
13:05

Главгосэкспертиза одобрила этап строительства курорта "Мамисон"

Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен первый этап создания комплекса: так, здесь будут построены две пассажирские подвесные канатные дороги - Мамисон-1 и Мамисон-2 - протяжённостью около 3380 и 1744.4 м. Проектируемые канатные дороги пересекут грунтовую Военно-Осетинскую дорогу на высоте более 8 м. Мамисон-1 предназначена для обслуживания горных трасс: именно по канатке туристы смогут подниматься от центра горнолыжного комплекса "Мамисон" к стартовым площадкам горнолыжных трасс. Начальный пункт подвесной канатной дороги Мамисон-1 - её нижняя станция, расположенная на высоте 2025 м над уровнем моря в районе проектируемой главной деревни Всесезонного туристско-рекреационного комплекса. Конечным пунктом подъемника станет верхняя станция на отметке 2913 м в районе зоны старта горнолыжных трасс. Производительность первой канатной дороги составит 2.6 тыс. человек в час - она спроектирована с учётом будущего развития горнолыжного курорта и планируем ого подъема туристов транзитом к более высоким отметкам.

Начальный пункт подвесной канатной дороги Мамисон-2 - нижняя станция, расположенная на отметке 2398 м в районе зоны выката горнолыжных трасс. Конечный пункт - верхняя станция Мамисон-2: она будет сооружена на отметке 2910 м в районе старта горнолыжных трасс. Подъемник производительностью 2.4 тыс. человек в час предназначен для подъема туристов от зоны выката горных трасс к их стартовым зонам.

Также в комплексе построят сноупарк, в состав которого войдут ещё три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 м и два лыжных траволатора. Объекты сноупарка будут использоваться для обучения катанию на горных лыжах и для развлечения посетителей горнолыжного комплекса "Мамисон".

На курорте также создадут все необходимые условия для людей с ограниченными физическими возможностями. Так, площадки для высадки и посадки пассажиров подъемников обустроят в одном уровне со снегом, а один из турникетов на посадочные площадки оборудуют специально для проезда пассажиров в инвалидных колясках.

Кроме того, в ходе первого этапа на территории курорта "Мамисон" построят два моста через реку Буби-Дон (Мамихдон) для одной из горнолыжных трасс, проложат сети инженерно-технического обеспечения, установят пожарные резервуары и сооружения инженерной защиты территории и противоэрозионной и противолавинной защиты склона, а также иные объекты, необходимые для обеспечения безопасной и экологичной эксплуатации горнолыжного курорта.

Финансирование планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета и бюджета Республики Северная Осетия-Алания. Генеральная проектная организация - ООО "Доппельмайр Раша".

Ранее Главгосэкспертиза провела технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта создания комплекса.

Мамисонское ущелье, один из самых труднодоступных горных районов в Северной Осетии, находится между Главным Водораздельным и Боковым хребтами Большого Кавказа. Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон", учреждённой Постановлением Правительства РФ N 1248 от 25 сентября 2019 года. На площади около 1.5 тыс. га в Алагирском муниципальном районе Республики Северная Осетия-Алания будет создан спортивно-туристический кластер с горнолыжными трассами различной категории сложности, сноупарком и подъемным оборудованием для горнолыжников и сноубордистов.

"AK&M" от 09.04.2020
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