Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/04/2020
13:58

Промсвязьбанк компенсирует фиксированные комиссии за эквайринг

Промсвязьбанк компенсирует в общей сложности до 5 млн руб. комиссий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии. Об этом говорится в сообщении банка.

Возврат средств будет осуществлен представителям бизнеса, с которых фиксированная комиссия за эквайринг была удержана 31 марта. Средства на счета клиентов будут поступать автоматически на протяжении апреля.

Ранее ПСБ уже отменил плату за сервисное обслуживание по эквайрингу с 1 апреля для туристических фирм и отелей, кафе и ресторанов, салонов красоты и фитнес-клубов.

Это ещё одна мера, принятая ПСБ в рамках программы поддержки "ПСБ для МСБ". В их числе –– удалённая реструктуризация кредитов "Без Бумаг" и "Кредит Онлайн", отмена комиссий за ведение расчётного счета в апреле и мае, а также возмещение уже списанных комиссий за март. Кроме того, ПСБ участвует в программе по кредитованию под 0% на выплату зарплат.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".

"AK&M" от 09.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100