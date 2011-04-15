Промсвязьбанк компенсирует фиксированные комиссии за эквайринг

Промсвязьбанк компенсирует в общей сложности до 5 млн руб. комиссий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии. Об этом говорится в сообщении банка.



Возврат средств будет осуществлен представителям бизнеса, с которых фиксированная комиссия за эквайринг была удержана 31 марта. Средства на счета клиентов будут поступать автоматически на протяжении апреля.



Ранее ПСБ уже отменил плату за сервисное обслуживание по эквайрингу с 1 апреля для туристических фирм и отелей, кафе и ресторанов, салонов красоты и фитнес-клубов.



Это ещё одна мера, принятая ПСБ в рамках программы поддержки "ПСБ для МСБ". В их числе –– удалённая реструктуризация кредитов "Без Бумаг" и "Кредит Онлайн", отмена комиссий за ведение расчётного счета в апреле и мае, а также возмещение уже списанных комиссий за март. Кроме того, ПСБ участвует в программе по кредитованию под 0% на выплату зарплат.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".



"AK&M" от 09.04.2020