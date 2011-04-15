Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы. Об этом говорится в сообщении банка.



Отделения банка начнут работать в стандартном режиме с 9 апреля 2020 года. Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в финансовых услугах.



Режим работы индивидуален для каждого отделения и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы". Обслуживание юридических лиц также будет осуществляться по стандартному графику. Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 продолжат работу в обычном режиме.



При этом банк настоятельно рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчётов наличными и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости, чтобы минимизировать посещение общественных мест и, следовательно, вероятность заражения COVID-19.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 09.04.2020