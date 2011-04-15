Счётная палата не увидела прорывного влияния преференциальных режимов на экономику РФ

Преференциальные режимы не оказывают прорывного влияния на экономику, при этом сложно дать полноценную оценку их эффективности. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



Контрольное ведомство называет три основных фактора, которые не позволяют провести полноценное исследование: сравнительно короткий срок существования территорий с преференциальным режимом, их разнообразие и недостатки методов оценки их эффективности.



"В ходе проведённого анализа мы в очередной раз убедились, что экономический эффект от функционирования преференциального режима возможно ощутить только по прошествии длительного времени. И это подтверждается международной практикой. Мы выявили, что органы исполнительной власти осуществляют оценку эффективности отдельных преференциальных режимов по определённому набору показателей, которых недостаточно для оценки влияния режимов на экономический рост и оценки соответствия заявленным целям. Также проведение нами анализа затрудняет тот факт, что каждый режим существует по своим правилам и регулируется отдельными нормативно-правовыми актами", - сообщил на коллегии аудитор Дмитрий Зайцев.



Счётная палата отметила и отсутствие методик оценки эффективности территорий с льготным режимом (индустриальные парки, промышленные кластеры и прочие), над которыми Правительству ещё предстоит работа. При этом многие режимы (ТОСЭР, Свободный порт Владивосток, кластеры и технопарки, за исключение ОЭЗ) реализуются не более 4-х лет, и давать окончательную оценку их эффективности пока преждевременно.



"Необходимо предусмотреть требования к обоснованию способов финансирования объемов расходов за счет всех источников, и, конечно же, общие подходы к оценке эффективности таких территорий" - отметил Д.Зайцев.



Так, с 2014 года особые экономические зоны (ОЭЗ) израсходовали 157 млрд. рублей из бюджетов разных уровней. При этом опережающие результаты за это время показали лишь единицы. Более половины (59%) рабочих мест из 22 тыс. новых рабочих мест в 26 ОЭЗ к началу 2019 года пришлось на четыре особые экономические зоны: "Алабуга", "Технополис", "Липецк" и "Дубна".



Основной рецепт успеха этих ОЭЗ - их направленность. Все пять являются зонами промышленно-производственного и высокотехнологичного типа. Туда приходят крупные компании, направляются значительные инвестиции и, как следствие, растет количество рабочих мест и налоговых платежей в бюджет.



С туристско-рекреационными зонами ситуация обстоит иначе. "Объём инвестиций в таких ОЭЗ низкий и составлял на январь 2019 года всего 0.6% от общего объёма инвестиций. А их выручка составила 1.1 млрд руб.", - сообщил аудитор.



При этом, по оценке Минэкономразвития, в 2018 году они на 100% достигли плановые и прогнозные показатели эффективности.



С 2017 года Минэкономразвития разрабатывает законопроект о преференциальных режимах. Документ должен определить единый механизм развития таких территорий. По мнению Счётной палаты, эту работу необходимо ускорить. Причём в законопроекте важно прописать подходы к определению цели создания таких территорий и синхронизировать их с долгосрочными целями развития регионов.



"После комплексного анализа основных действующих преференциальных режимов следует отметить, что условия их развития под влиянием внешних факторов и внутренней, зачастую раскоординированной, политики реализации будут ещё более сложными. Но по-прежнему преференциальные режимы в экономике России нужно оценивать как стратегический шанс. Они должны обладать достаточной гибкостью, потенциалом развития. Главным критерием успеха должна стать непрекращающаяся инновационная активность в них", - подытожил аудитор.



"AK&M" от 09.04.2020