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09/04/2020
14:35

Правительство продлило оценщикам срок действия квалификационных аттестатов

Правительство РФ продлило оценщикам срок действия квалификационных аттестатов, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов подчеркнул, что мера нацелена на защиту оценщиков и сохранение в отрасли высококвалифицированных специалистов.

Согласно постановлению, для оценщиков, получивших аттестаты до 31 октября 2017 года, срок действия аттестатов автоматически продлевается на полгода.

Для аттестатов, выданных с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года, такое продление составит три месяца. После нормализации ситуации и окончания срока действия моратория, оценщики смогут сдать экзамен в обычном режиме.

Постановлением также устанавливаются особенности получения квалификационных аттестатов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.


"AK&M" от 09.04.2020
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