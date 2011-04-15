Правительство продлило оценщикам срок действия квалификационных аттестатов

Правительство РФ продлило оценщикам срок действия квалификационных аттестатов, говорится в сообщении Минэкономразвития.



Заместитель министра экономического развития Илья Торосов подчеркнул, что мера нацелена на защиту оценщиков и сохранение в отрасли высококвалифицированных специалистов.



Согласно постановлению, для оценщиков, получивших аттестаты до 31 октября 2017 года, срок действия аттестатов автоматически продлевается на полгода.



Для аттестатов, выданных с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года, такое продление составит три месяца. После нормализации ситуации и окончания срока действия моратория, оценщики смогут сдать экзамен в обычном режиме.



Постановлением также устанавливаются особенности получения квалификационных аттестатов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.





"AK&M" от 09.04.2020