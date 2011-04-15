ESEТ запускает новую версию решения "Офисный контроль и DLP Safetica"

ESET запускает новую версию решения "Офисный контроль и DLP Safetica", говорится в сообщении ESEТ.



В версии "Офисный контроль и DLP Safetica" 9.5 улучшены функции, особенно актуальные для защиты IT-инфраструктуры предприятий в условиях массового перехода на режим удалённой работы.



Особое внимание уделено интеграции с Office 365, теперь можно внедрять политики DLP для электронной почты Exchange Online. Кроме аудита электронной почты на рабочих и домашних компьютерах и мобильных устройствах, DLP-политики также могут применяться к данным, отправляемых с них. Реализована функция распознавания конфиденциальной информации и запрет ее отправки по e-mail, а также ведение логов и блокировка инцидентов непосредственно на облачном почтовом сервере.



В новой версии решения улучшена поддержка веб-приложений, использующих сквозное шифрование. Среди них популярные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, которые активно используются для оперативного решения корпоративных задач.



Помимо этого, в "Офисный контроль и DLP Safetica" 9.5 улучшена постоянная маркировка файлов на основе метаданных. Новая технология классификации используется для применения контекстных правил DLP к файлам, отправляемым с защищённых конечных точек.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.







"AK&M" от 09.04.2020