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09/04/2020
14:26

ESEТ запускает новую версию решения "Офисный контроль и DLP Safetica"

ESET запускает новую версию решения "Офисный контроль и DLP Safetica", говорится в сообщении ESEТ.

В версии "Офисный контроль и DLP Safetica" 9.5 улучшены функции, особенно актуальные для защиты IT-инфраструктуры предприятий в условиях массового перехода на режим удалённой работы.

Особое внимание уделено интеграции с Office 365, теперь можно внедрять политики DLP для электронной почты Exchange Online. Кроме аудита электронной почты на рабочих и домашних компьютерах и мобильных устройствах, DLP-политики также могут применяться к данным, отправляемых с них. Реализована функция распознавания конфиденциальной информации и запрет ее отправки по e-mail, а также ведение логов и блокировка инцидентов непосредственно на облачном почтовом сервере.

В новой версии решения улучшена поддержка веб-приложений, использующих сквозное шифрование. Среди них популярные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, которые активно используются для оперативного решения корпоративных задач.

Помимо этого, в "Офисный контроль и DLP Safetica" 9.5 улучшена постоянная маркировка файлов на основе метаданных. Новая технология классификации используется для применения контекстных правил DLP к файлам, отправляемым с защищённых конечных точек.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 09.04.2020
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