ФАС готова отсрочить предоставление заявок на установление тарифов в связи с введенными ограничениями. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, ведомство уже подготовило проект постановления Правительства РФ о продлении срока предоставления соответствующих документов.



Федеральная антимонопольная служба предложила перенести на 45 дней сроки раскрытия информации, сроки предоставления в органы регулирования заявлений об установлении тарифов на 2021 год, а также предоставления в ФАС органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов заявлений об установлении предельных уровней тарифов на 2021 год.



Инициатива ведомства связана с реализацией мер, направленных на предотвращение угрозы жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе с вводимыми на территории субъектов РФ ограничениями.



Соответствующий проект постановления Правительства РФ направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.



Кроме того, ФАС уже перенесла ряд сроков для регулируемых компаний, которые ежегодно представляли бухгалтерскую и статистическую отчетность по итогам 2019 года и за 1 квартал 2020 года, отчета об использовании инвестиционных ресурсов.



"AK&M" от 09.04.2020