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09/04/2020
15:32

ФАС готова отсрочить предоставление заявок на установление тарифов в связи с введенными ограничениями

ФАС готова отсрочить предоставление заявок на установление тарифов в связи с введенными ограничениями. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, ведомство уже подготовило проект постановления Правительства РФ о продлении срока предоставления соответствующих документов.

Федеральная антимонопольная служба предложила перенести на 45 дней сроки раскрытия информации, сроки предоставления в органы регулирования заявлений об установлении тарифов на 2021 год, а также предоставления в ФАС органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов заявлений об установлении предельных уровней тарифов на 2021 год.

Инициатива ведомства связана с реализацией мер, направленных на предотвращение угрозы жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе с вводимыми на территории субъектов РФ ограничениями.

Соответствующий проект постановления Правительства РФ направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Кроме того, ФАС уже перенесла ряд сроков для регулируемых компаний, которые ежегодно представляли бухгалтерскую и статистическую отчетность по итогам 2019 года и за 1 квартал 2020 года, отчета об использовании инвестиционных ресурсов.

"AK&M" от 09.04.2020
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