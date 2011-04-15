Совет Госдумы перенёс отчёт Правительства, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



"Мы договорились, что отчёт Правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок", - сообщил председатель ГД Вячеслав Володин и отметил, что отчёт может состояться в июле. Ранее предполагалось, что его дата - 15 апреля.



В.Володин напомнил, что на этой неделе прошли совещания фракций ГД с Правительством - все в режиме видеоконференции.



На следующей неделе пройдут два пленарных заседания. Совет спланировал работу не только на следующей неделе, но и в мае и июне.



"Речь идёт в первую очередь о рассмотрении законопроектов приоритетных, которые мы ждём от Правительства. В рамках пленарного заседания, которое назначено на 14 апреля, мы их рассмотрим. Также договорились, что пленарное заседание пройдёт 17 апреля, на следующей неделе, в пятницу", - сообщил В.Володин.





"AK&M" от 09.04.2020