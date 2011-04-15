Фракция "Единая Россия" обсудила с Кабмином сдерживание цен в условиях коронавируса

Фракция "Единая Россия" обсудила с Правительством РФ сдерживание цен в условиях коронавируса. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В ходе встречи руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что сейчас каждому региону нужен отдельный план федеральной поддержки. Он выделил два приоритетных направления: финансовая поддержка регионов и необходимость пересмотра целевых показателей госпрограмм и нацпроектов.



"Нужно разработать индивидуальные программы развития для регионов в первую очередь с высокой долей дотаций из федерального бюджета в общем объёме доходов", — считает он.



Депутат обратил внимание на необходимость уже сейчас проработать механизмы выхода из сложной экономической ситуации. "Бюджетная обеспеченность регионов – это вопрос, который выходит за рамки текущей ситуации, но мы уже сейчас думаем о том, что будет после эпидемии коронавируса", — отметил С.Неверов.



Он указал на то, что необходимо остановить рост цен на продовольственные товары: "Мы видим, как цены растут — это не только лимоны и имбирь, это и другие продовольственные товары. Розница обосновывает рост действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимают".



С.Неверов обратился к Михаилу Мишустину с просьбой обратить внимание на этот момент. Его поддержал Вячеслав Володин.



"Правительство действительно много делает. Вчера Президент озвучил дополнительные меры поддержки граждан, но у нас получается, что торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат", — сказал он и отметил, что "этот беспредел необходимо остановить".



"AK&M" от 09.04.2020