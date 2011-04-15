ФАС предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для потребителей

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения. Соответствующее письмо ведомство направило в Правительство РФ, говорится в сообщении антимонопольной службы.



В рамках своих полномочий в сфере государственного регулирования тарифов ФАС обязана ежегодно в утвержденные сроки индексировать предельные цены и публиковать на сайте https://regulation.gov.ru/ проекты постановлений Правительства РФ в части установления тарифов, в том числе оптовых цен на газ для населения.



При установлении тарифов принимаются в расчет данные Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, утверждённого Правительством РФ. В соответствии с этим и был подготовлен проект документа об индексации оптовой цены на газ.





"AK&M" от 09.04.2020