Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы на $1 млрд. Об этом пишут СМИ.



Так, по данным The Wall Street Journal, в последние недели были приобретены акции Equinor, Royal Dutch Shell, Total и Eni. Издание назвало эти акции "недооценёнными".



Нефтегазовая группа Equinor (ранее Statoil) разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе.



Royal Dutch Shell - холдинговая компания британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell, занимающегося добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 80 странах.



Total - французская нефтегазовая компания, четвёртая по объёму добычи в мире после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil. Штаб-квартира расположена в Париже.



Eni S.p.A. - глобальный энергетический концерн, представленный в нефтяном и газовом секторах, производстве и продаже электроэнергии, нефтехимии, сервисном и инженерном обслуживании нефтяных месторождений.







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