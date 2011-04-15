Москва упростит получение доплаты к пособию по безработице

В столице в ближайшие дни разработают новый порядок получения доплаты к пособию по безработице. Он должен быть максимально технологичным, но в то же время адресным. Об этом написал в своём блоге Сергей Собянин.



В Москве уже принято решение о введении региональной компенсационной доплаты. С её учётом размер пособия составляет 19.5 тыс. руб. в месяц.



Между подачей заявления на получение доплаты и принятием решения о перечислении денежных средств должно проходить от трёх до пяти дней. Подать заявку на оформление пособия можно будет только в электронном виде.



Чтобы получить доплату, необходимо зарегистрироваться на сайте центра занятости населения Москвы и приложить сканы или фото всех требуемых документов. Специалист центра занятости свяжется с заявителем по указанному в заявке номеру телефона или адресу электронной почты.







"AK&M" от 09.04.2020