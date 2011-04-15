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09/04/2020
18:10

Цены на бензин за неделю, с 30 марта по 5 апреля, не изменились

Цены на бензин за неделю, с 30 марта по 5 апреля 2020 года, не изменились - 44.92 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин АИ-92 стоил 42.49 руб., АИ-95 - 45.92 руб.
Топливо АИ-98 подорожало на 0.1% до 52.08 руб., дизель подешевел на 0.2% до 47.91 руб.

За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 коп, дизельное топливо - на 8 коп.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 19 центрах субъектов Российской Федерации. Наибольшее снижение цен отмечалось в Барнауле - на 1%. Рост цен на бензин автомобильный отмечен в Москве - на 0.3% и Челябинске - на 0.1%. В Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.



"AK&M" от 09.04.2020
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