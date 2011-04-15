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10/04/2020
12:37

Объём денежной базы с 27 марта по 3 апреля увеличился на 84.2 млрд руб. (+0.7%) до 11567.2 млрд руб.

Объём денежной базы с 27 марта по 3 апреля 2020 года увеличился на 84.2 млрд руб. (+0.7%) до 11567.2 млрд руб. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учётом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

"AK&M" от 10.04.2020
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