Объём денежной базы с 27 марта по 3 апреля увеличился на 84.2 млрд руб. (+0.7%) до 11567.2 млрд руб.

Объём денежной базы с 27 марта по 3 апреля 2020 года увеличился на 84.2 млрд руб. (+0.7%) до 11567.2 млрд руб. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учётом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.



"AK&M" от 10.04.2020