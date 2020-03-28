ЦБ РФ установил официальный курс евро на 11 апреля в размере 80.7358 руб. против 81.0882 руб. на 10 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



10.04.20 - 81.0882 руб.

09.04.20 - 82.2341 руб.

08.04.20 - 82.0120 руб.

07.04.20 - 82.6346 руб.

28.03.20 - 85.7389 руб.





"AK&M" от 10.04.2020