Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 апреля

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Банк России установил на 11 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.7806
1 Азербайджанский манат 43.4727
100 Армянских драмов 14.9582
1 Белорусский рубль 29.8541
1 Болгарский лев 41.2757
1 Бразильский реал 14.4404
100 Венгерских форинтов 22.9120
1000 Вон Республики Корея 60.8646
10 Гонконгских долларов 95.1252
1 Датская крона 10.8135
1 Доллар США 73.7515
1 Евро 80.7358
100 Индийских рупий 97.1507
100 Казахстанских тенге 17.1386
1 Канадский доллар 52.8571
100 Киргизских сомов 94.7875
1 Китайский юань 10.4826
10 Молдавских леев 41.0872
1 Новый туркменский манат 21.1020
10 Норвежских крон 72.2551
1 Польский злотый 17.7586
1 Румынский лей 16.7025
1 СДР (специальные права
заимствования) 100.4938
1 Сингапурский доллар 52.1802
10 Таджикских сомони 72.0934
1 Турецкая лира 11.0355
10000 Узбекских сумов 76.1188
10 Украинских гривен 27.1095
1 Фунт стерлингов
Соединённого
королевства 91.9607
10 Чешских крон 29.8964
10 Шведских крон 74.3088
1 Швейцарский франк 76.4185
10 Южноафриканских рэндов 41.0100
100 Японских иен 68.0459
"AK&M" от 10.04.2020