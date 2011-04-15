Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 апреля

Банк России установил на 11 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.7806

1 Азербайджанский манат 43.4727

100 Армянских драмов 14.9582

1 Белорусский рубль 29.8541

1 Болгарский лев 41.2757

1 Бразильский реал 14.4404

100 Венгерских форинтов 22.9120

1000 Вон Республики Корея 60.8646

10 Гонконгских долларов 95.1252

1 Датская крона 10.8135

1 Доллар США 73.7515

1 Евро 80.7358

100 Индийских рупий 97.1507

100 Казахстанских тенге 17.1386

1 Канадский доллар 52.8571

100 Киргизских сомов 94.7875

1 Китайский юань 10.4826

10 Молдавских леев 41.0872

1 Новый туркменский манат 21.1020

10 Норвежских крон 72.2551

1 Польский злотый 17.7586

1 Румынский лей 16.7025

1 СДР (специальные права

заимствования) 100.4938

1 Сингапурский доллар 52.1802

10 Таджикских сомони 72.0934

1 Турецкая лира 11.0355

10000 Узбекских сумов 76.1188

10 Украинских гривен 27.1095

1 Фунт стерлингов

Соединённого

королевства 91.9607

10 Чешских крон 29.8964

10 Шведских крон 74.3088

1 Швейцарский франк 76.4185

10 Южноафриканских рэндов 41.0100

100 Японских иен 68.0459

"AK&M" от 10.04.2020