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10/04/2020
10:01

Повтор! ФАС предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для потребителей

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения. Соответствующее письмо ведомство направило в Правительство РФ, говорится в сообщении антимонопольной службы.

В рамках своих полномочий в сфере государственного регулирования тарифов ФАС обязана ежегодно в утвержденные сроки индексировать предельные цены и публиковать на сайте https://regulation.gov.ru/ проекты постановлений Правительства РФ в части установления тарифов, в том числе оптовых цен на газ для населения.

При установлении тарифов принимаются в расчет данные Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, утверждённого Правительством РФ. В соответствии с этим и был подготовлен проект документа об индексации оптовой цены на газ.


"AK&M" от 09.04.2020
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