ОПЕК+ спасает рынок нефти

ОПЕК+ провела переговоры. Вопреки ожиданиям, совещание стран-экспортеров нефти продолжалось до поздней ночи, переговоры были достаточно напряженными. Рынок нефти спасали "всем миром", однако из процесса самоизолировались США, пригрозившие нерыночными мерами конкуренции (импортные пошлины, запреты, санкции). Об этом говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.



ОПЕК и присоединившиеся к ним страны пытаются выжать максимум из возможного, поскольку спрос сократился приблизительно на 15 млн барр./с, и сокращение добычи даже на 10 млн барр./с не гарантирует мир от заполнения хранилищ через 2 месяца, если мировая экономика не восстановится.



Аналитики ожидают боковую динамику. Будут отыгрываться итоги заседания ОПЕК+. Рынок в США закрыт. Ориентир: диапазон 73-75 в паре USD/RUB и 2650- 2750 по индексу Мосбиржи.







"AK&M" от 10.04.2020