ЦБ рекомендует финорганизациям назначать годовые собрания на конец августа - сентябрь

Банк России рекомендует финансовым организациям назначать годовые собрания, где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа - сентябрь 2020 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Тем организациям, которые уже назначили годовое собрание на дату до 30 июня, регулятор предлагает рассмотреть возможность изменения срока его проведения.



Финансовым организациям необходимо провести дополнительный анализ обоснованности распределения прибыли в 2020 году с учетом текущей экономической ситуации и показателей финансовой устойчивости организации в различных сценариях, отмечается в письме. Принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год следует только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу.



7 апреля вступил в силу федеральный закон, по которому окончание срока проведения годовых собраний в этом году перенесено с 30 июня на 30 сентября. Возможность перенести дату годового общего собрания есть не только у финансовых организаций, но и у всех эмитентов.



Решение об изменении даты проведения годового собрания должно приниматься тем же органом, что и первоначальное решение о созыве годового общего собрания, акционеры (участники) незамедлительно должны быть уведомлены об изменении даты собрания.





"AK&M" от 10.04.2020