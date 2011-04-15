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10/04/2020
10:59

ЦБ установил признаки хищения имущества Кранбанка

Временная администрация по управлению Кранбанком, назначенная Банком России в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, установила наличие противоправных действий должностных лиц и руководства Кранбанка, имеющих признаки хищения имущества банка, полученного в качестве отступного. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, в ходе проведения инвентаризации имущества банка временной администрацией выявлено отсутствие имущества (расхождение фактического наличия имущества и данных бухгалтерского учета) более чем на 67 млн руб.

В связи с недостаточностью активов банка для исполнения обязательств перед кредиторами Арбитражный суд Ивановской области 17 марта 2020 года принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генпрокуратуру и МВД.


"AK&M" от 10.04.2020
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