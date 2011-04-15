Рубль показал потенциал быстрого укрепления. Вчера российский валютный рынок провел самую волатильную сессию с начала недели, при этом градус напряжения был смещен в сторону укрепления позиций. В течение торговой сессии пара USD/RUB тестировала отметку 73.0 (74.3 на закрытие), а пара EUR/RUB опускалась ниже 80 (81.2 на закрытие). Причиной волатильности стали разнонаправленные ообщения в СМИ о прогрессе в сделке между странами ОПЕК+. Об этом говорится в обзоре Росбанка.



Опыт вчерашней сессии показал, насколько быстро рубль способен возвращать крепкие позиции, подтверждая нашу гипотезу о фундаментальной недооцененности рубля на уровнях USD/RUB 75+. На горизонте апреля-мая остается много рисковых факторов: выполнение сделки ОПЕК+, даже при условии достижения соглашения, сроки снятия карантинных ограничений по миру и в России. Волатильность в широком диапазоне неизбежна.



Тем не менее, любые признаки стабилизации ситуации, пусть даже и при ценах на нефть в диапазоне Brent $30-35 за баррель, дают рублю шансы закрепить позиции ниже отметки 75 против доллара.



"AK&M" от 10.04.2020