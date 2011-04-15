Рынок нефти недоволен планами ОПЕК+

В условиях волатильных торгов на вчерашней сессии Brent в моменте превышала уровень $36 за баррель, коснувшись почти одномесячных максимумов, однако быстро откатилась и финишировала в минусе, под отметкой $32 за баррель. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Участники рынка проявили недовольство условиями сделки стран ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия выразили готовность урезать добычу до 8.5 млн баррелей в день, но всего на два месяца – май и июнь. Далее ограничения будут постепенно смягчаться. Более того, Мексика отказалась от участия в инициативе, и в результате саудиты отказались заключать соглашение. Переговоры должны продолжиться сегодня, но на данном этапе уже ясно, что экспортерам сложно договориться о мерах, которые могли бы вдохнуть оптимизм в рынок и спровоцировать уверенное восстановление цен.



Предложенных объемов сокращения, тем более на два ближайших месяца, а не, например, на полгода, будет определенно недостаточно, чтобы компенсировать масштабное падение спроса и, соответственно, вернуть рынок в сбалансированное состояние.



Сегодняшние обсуждения вряд ли приведут к кардинальным изменениям нынешних условий соглашения, а значит, и ралли цен ожидать вряд ли стоит. Если же игроки будут разочарованы финальным вариантом сделки, Brent вернется под отметку $30 за баррель.



"AK&M" от 10.04.2020