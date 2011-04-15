Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/04/2020
11:59

Рынок нефти недоволен планами ОПЕК+

В условиях волатильных торгов на вчерашней сессии Brent в моменте превышала уровень $36 за баррель, коснувшись почти одномесячных максимумов, однако быстро откатилась и финишировала в минусе, под отметкой $32 за баррель. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

Участники рынка проявили недовольство условиями сделки стран ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия выразили готовность урезать добычу до 8.5 млн баррелей в день, но всего на два месяца – май и июнь. Далее ограничения будут постепенно смягчаться. Более того, Мексика отказалась от участия в инициативе, и в результате саудиты отказались заключать соглашение. Переговоры должны продолжиться сегодня, но на данном этапе уже ясно, что экспортерам сложно договориться о мерах, которые могли бы вдохнуть оптимизм в рынок и спровоцировать уверенное восстановление цен.

Предложенных объемов сокращения, тем более на два ближайших месяца, а не, например, на полгода, будет определенно недостаточно, чтобы компенсировать масштабное падение спроса и, соответственно, вернуть рынок в сбалансированное состояние.

Сегодняшние обсуждения вряд ли приведут к кардинальным изменениям нынешних условий соглашения, а значит, и ралли цен ожидать вряд ли стоит. Если же игроки будут разочарованы финальным вариантом сделки, Brent вернется под отметку $30 за баррель.

"AK&M" от 10.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100