ЦБ проинформировал о сроке рассмотрения документов на покупку крупных пакетов акций

Банк России проинформировал о порядке исчисления сроков рассмотрения документов, представленных для государственного контроля за приобретением акций публичных акционерных обществ в связи с объявлением режима нерабочих дней с 4 по 30 апреля.



Установленный законом об акционерных обществах 15-дневный срок рассмотрения документов будет исчисляться Банком России в обычном режиме, с учетом рабочих, выходных и праздничных дней недели и без учета установления режима нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 года.



Аналогично рассчитывается срок, по истечении которого лицо, направившее предварительное уведомление в Банк России, может направить соответствующие документы в публичное акционерное общество.





"AK&M" от 10.04.2020