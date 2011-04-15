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10/04/2020
12:22

ЦБ разъяснил порядок перечисления денег не имеющим возможности вернуться в РФ россиянам

Банк России разъяснил порядок перечисления денег российским гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться в РФ.

Допускается зачисление денежных средств на банковский счёт получателя средств по идентификатору, позволяющему однозначно установить номер его банковского счёта, и иной информации о нём (п. 4.3 Положения Банка России "О правилах осуществления перевода денежных средств" от 19.06.2012 N 383-П), сообщает ЦБ.

В качестве такого идентификатора банковского счёта может использоваться номер банковской карты. При этом согласие получателя на использование номера банковской карты для зачисления денежных средств на определённый банковский счёт может содержаться в том числе в договоре об использовании банковской карты.

"AK&M" от 10.04.2020
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