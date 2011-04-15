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10/04/2020
13:08

Банк России продал свой пакет акций Сбербанка Правительству РФ

Банк России продал свой пакет акций Сбербанка, сообщает пресс-служба ЦБ.

Договоры купли-продажи пакета в 50%+1 акция Сбербанка, принадлежащего Банку России, заключены 8 апреля 2020 года.

Цена одной акции в договорах определена как средневзвешенная цена обыкновенных акций Сбербанка по итогам торгов на Московской Бирже за 30-дневный период с 9 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года и составила 189.44 руб. за акцию.

Правительству РФ 10 апреля 2020 года переданы 50% обыкновенных акций Сбербанка. Передача оставшейся у Банка России одной акции будет осуществлена в соответствии с договором не позднее 6 мая 2020 года.

Сохранение одной акции у ЦБ необходимо для заключения акционерного соглашения между Банком России и Правительством РФ.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

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