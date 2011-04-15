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10/04/2020
12:25

"Сбербанк страхование" продлевает страховки россиянам, которые не могут вернуться в Россию из-за коронавируса

Дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование" дала возможность клиентам, которые не могут вернуться в Россию по причине закрытия границ из-за распространения коронавирусной инфекции, продлить страховые полисы в стране пребывания. Об этом говорится в сообщении банка.

По условиям программ страхования выезжающих за рубеж, полис должен оформляться до пересечения границы. Полис, оформленный за пределами РФ, признаётся недействительным. В связи с решением о закрытии границ СК "Сбербанк страхование" приняла решение продлить полисы клиентам, которые не смогли вернуться в Россию.

Также компания продлила срок страховой защиты для клиентов, у которых страхование выезжающих за рубеж включено в пакеты услуг. Стандартные условия предполагают действие страховки в пакетах услуг "Сбербанк Первый" и "Сбербанк Премьер" в течение первых 90 дней, в пакетах "Золотой/Зарплатный+" — в течение 30 дней после пересечения клиентом границы. Для клиентов, которые не могут вернуться в Россию, срок действия страхования в пакетах "Сбербанк Первый" и "Сбербанк Премьер" увеличен до 180 дней, в пакетах "Золотой/Зарплатный+" — до 90 дней.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

"AK&M" от 10.04.2020
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