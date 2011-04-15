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10/04/2020
13:00

Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции

Входящий в группу ВТБ оператор фискальных данных "Первый ОФД" проанализировал изменения количества и объёмов покупок жителей России в начале апреля после введения режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении банка.

Так число покупок (общее количество пробитых чеков) в среднем по России с 30 марта по 5 апреля по сравнению со средними значениями февраля-марта снизилось на 42% (в 1.72 раза); число покупок в интернете снизилось вдвое меньше количества покупок в офлайне; средний чек жителей России за данный период снизился на 17% и составил 765 руб.

Размер среднего чека жителей России при наличной оплате в период с 30 марта по 5 апреля снизился по сравнению со средним значением февраля-марта на 17% и составил 592 руб. Средний чек при оплате картой уменьшился на 10% и составил 838 руб.

Наиболее резко снизился размер одной средней покупки в интернет-магазинах: в первую неделю апреля по сравнению со средним значением февраля-марта он упал на 29% до 905 руб.

Количество сделанных россиянами покупок за указанный период также уменьшилось. Общее число чеков за неделю самоизоляции снизилось по сравнению со средними значениями февраля-марта на 42%. При этом число покупок в интернете снижалось вдвое медленнее (падение на 24%) чем в офлайне — снижение на 46%. Число оплаченных картой чеков снизилось на 36%, наличными — на 50%.

Для анализа были использованы данные, полученные во всех регионах России. Аналитики ВТБ также подсчитали, что по картам траты россиян в первую неделю самоизоляции по сравнению с последней неделей марта сократились на треть. При этом объем транзакций на покупку продуктов в начале апреля вырос на 5% по сравнению с последней неделей марта: в магазинах у дома рост достиг 10%, объём транзакций составил 2.7 млрд руб., в крупных супермаркетах объём транзакций сократился на 3% — клиенты потратили 570 млн руб. Вторую неделю подряд растёт объём транзакций по доставке еды, он уже превысил 30 млн руб.

В ВТБ отмечают рост популярности домашних онлайн-сервисов на самоизоляции. Объём покупок в онлайн-кинотеатрах вырос вдвое по сравнению со средними значениями 2019 г. Интересно, что мужчины в два раза активнее скачивают фильмы, чем женщины.

Группа ВТБ приобрела 100% акций оператора фискальных данных "Первый ОФД" (АО "ЭСК") у группы ЕСН в 2019 году. "Первый ОФД" передаёт фискальные данные от контрольно-кассовой техники в режиме, близком к реальному времени.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 10.04.2020
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