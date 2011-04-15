Дочерние страховые компании Сбербанка могут предоставить клиентам отсрочки платежей по договорам страхования

Дочерние страховые компании Сбербанка "Сбербанк страхование жизни" и "Сбербанк страхование" могут предоставить отсрочки платежей по договорам страхования для клиентов, пострадавших от коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении банка.



Речь идёт о многолетних договорах страхования жизни и здоровья ипотечного заёмщика, о договорах накопительного страхования жизни (НСЖ), ипотечного страхования имущества, оформленных на любой срок, а также о договорах страхования залогового имущества корпоративных клиентов.



Отсрочка по договорам ипотечного страхования жизни возможна в случае положительного решения банка о реструктуризации кредита на срок, равный периоду ипотечных каникул. Максимальный срок предоставления отсрочки по таким договорам составляет 6 месяцев. Среди оснований для возможного предоставления отсрочки — нахождение клиента на вынужденном карантине или инфекционное заболевание, вызванное пандемией COVID-19.



Клиенты по НСЖ, которые столкнулись со сложными обстоятельствами из-за распространения коронавируса, могут получить отсрочку платежей по программам "Семейный актив", "Первый капитал", "Детский образовательный план", "Фонд здоровья", "Как зарплата", "Билет в будущее", "Будущий капитал" и "Сберегательное страхование". На весь период действия отсрочки жизнь и здоровье клиента застрахованы, все условия договора продолжают действовать. Отсрочка возможна на срок до 6 месяцев.



При этом полисы ипотечного и накопительного страхования жизни не содержат исключений или ограничений по причинам, связанным с COVID-19, в части рисков ухода из жизни по любой причине или установления инвалидности I или II группы.



Пострадавшие от COVID-19 клиенты могут также воспользоваться отсрочкой платежей по однолетним и многолетним договорам ипотечного страхования имущества. В этом случае отсрочка может быть предоставлена на срок до 6 месяцев. Имущество клиента будет застраховано на весь период действия отсрочки в соответствии с условиями действующего договора.



Также "Сбербанк страхование" может предоставить рассрочку платежа по заключаемым договорам страхования залогового имущества корпоративных клиентов в случае положительного решения банка о реструктуризации кредита. Рассрочка по таким договорам предоставляется без пересмотра стоимости страхования.



Оставить запрос о предоставлении отсрочки по договорам ипотечного страхования жизни и НСЖ можно через форму "Обратная связь" в личном кабинете "Сбербанк страхование жизни" или обратившись по номеру 900 с дальнейшим отправлением документов на электронный адрес страховой компании. Подать заявление о предоставлении отсрочки платежей по договорам ипотечного страхования и страхования залогового имущества корпоративных клиентов можно через электронный почтовый адрес "Сбербанк страхование" (KS@sberins.ru).



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Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 10.04.2020