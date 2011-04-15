Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/04/2020
14:04

Дочерние страховые компании Сбербанка могут предоставить клиентам отсрочки платежей по договорам страхования

Дочерние страховые компании Сбербанка "Сбербанк страхование жизни" и "Сбербанк страхование" могут предоставить отсрочки платежей по договорам страхования для клиентов, пострадавших от коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении банка.

Речь идёт о многолетних договорах страхования жизни и здоровья ипотечного заёмщика, о договорах накопительного страхования жизни (НСЖ), ипотечного страхования имущества, оформленных на любой срок, а также о договорах страхования залогового имущества корпоративных клиентов.

Отсрочка по договорам ипотечного страхования жизни возможна в случае положительного решения банка о реструктуризации кредита на срок, равный периоду ипотечных каникул. Максимальный срок предоставления отсрочки по таким договорам составляет 6 месяцев. Среди оснований для возможного предоставления отсрочки — нахождение клиента на вынужденном карантине или инфекционное заболевание, вызванное пандемией COVID-19.

Клиенты по НСЖ, которые столкнулись со сложными обстоятельствами из-за распространения коронавируса, могут получить отсрочку платежей по программам "Семейный актив", "Первый капитал", "Детский образовательный план", "Фонд здоровья", "Как зарплата", "Билет в будущее", "Будущий капитал" и "Сберегательное страхование". На весь период действия отсрочки жизнь и здоровье клиента застрахованы, все условия договора продолжают действовать. Отсрочка возможна на срок до 6 месяцев.

При этом полисы ипотечного и накопительного страхования жизни не содержат исключений или ограничений по причинам, связанным с COVID-19, в части рисков ухода из жизни по любой причине или установления инвалидности I или II группы.

Пострадавшие от COVID-19 клиенты могут также воспользоваться отсрочкой платежей по однолетним и многолетним договорам ипотечного страхования имущества. В этом случае отсрочка может быть предоставлена на срок до 6 месяцев. Имущество клиента будет застраховано на весь период действия отсрочки в соответствии с условиями действующего договора.

Также "Сбербанк страхование" может предоставить рассрочку платежа по заключаемым договорам страхования залогового имущества корпоративных клиентов в случае положительного решения банка о реструктуризации кредита. Рассрочка по таким договорам предоставляется без пересмотра стоимости страхования.

Оставить запрос о предоставлении отсрочки по договорам ипотечного страхования жизни и НСЖ можно через форму "Обратная связь" в личном кабинете "Сбербанк страхование жизни" или обратившись по номеру 900 с дальнейшим отправлением документов на электронный адрес страховой компании. Подать заявление о предоставлении отсрочки платежей по договорам ипотечного страхования и страхования залогового имущества корпоративных клиентов можно через электронный почтовый адрес "Сбербанк страхование" (KS@sberins.ru).

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

"AK&M" от 10.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100