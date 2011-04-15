Кабмин установил порядок ежемесячных выплат семьям с детьми до 3 лет

Правительство РФ установило порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трёх лет, имеющим право на материнский капитал. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Установлено, что ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб. будет осуществляться в апреле - июне 2020 года на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.



Средства будут выплачиваться лицам, проживающим на территории России и имеющим право на господдержку, предусмотренную законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года, а также имевшим такое право и полностью распорядившимся этими средствами.



Определён порядок подачи заявления о предоставлении выплаты в территориальный орган Пенсионного фонда, включающий в том числе возможность его подачи в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг или информационную систему Пенсионного фонда "Личный кабинет застрахованного лица", а также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.



Для получения ежемесячной выплаты можно будет обратиться с соответствующим заявлением в любое время до 1 октября 2020 года, но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату.





"AK&M" от 10.04.2020