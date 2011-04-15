М.Мишустин назначил А.Самойлову руководителем Росздравнадзора

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Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения назначена Алла Самойлова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Михаил Мурашко, занимавший данную должность ранее, в начале текущего года назначен министром здравоохранения.
"AK&M" от 10.04.2020