М.Мишустин назначил А.Самойлову руководителем Росздравнадзора

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения назначена Алла Самойлова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Михаил Мурашко, занимавший данную должность ранее, в начале текущего года назначен министром здравоохранения.





"AK&M" от 10.04.2020