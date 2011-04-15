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10/04/2020
15:33

Ингосстрах в 2019 году собрал более 2.1 млрд руб. по договорам страхования космических рисков

СПАО "Ингосстрах" по итогам 2019 года собрало более 2.1 млрд руб. по линии страхования космических рисков. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Это на 41% больше по сравнению с 2018 годом.
Основной объём премии был получен по договорам страхования эксплуатации на орбите КА ФГУП "Космическая связь", а также по заключенным с ГК "Роскосмос" договорам страхования рисков запуска ракеты-носителя "Союз" с космическими аппаратами серии "Прогресс-МС" и "Союз-МС" и их стыковки с Международной космической станцией.

В прошедшем году значительный объём страховой премии Ингосстрах получил по линии страхования зарубежного рынка, основные поступления по которому сконцентрированы на договорах страхования запуска и эксплуатации космических аппаратов Intelsat, Chinasat, Cygnus, Gaofen. В 2019 году продолжилось успешное сотрудничество по долгосрочным договорам с крупнейшим мировым спутниковым оператором Intelsat по страхованию запусков и спутниковой группировки: IS-30, IS-31, IS-39 и Horizons-3e. Лимит ответственности СПАО "Ингосстрах" по каждому из космических аппаратов составляет в среднем 5 млн долларов США. Также СПАО "Ингосстрах" задействовано в страховании и перестраховании флотов крупнейших операторов спутниковой связи Eutelsat, Hispasat, Chinasat, Turksat, Star One и Al Yah. Крупнейшими клиентами Ингосстраха остаются ФГУП "Космическая связь", ГК "Роскосмос", Reunion Aerienne & Spatiale.

Ингосстрах всегда в полном объёме выполняет взятые на себя обязательства перед клиентами и не раз выплачивал рекордные суммы для российского рынка космического страхования. В 2019 году Ингосстрах выплатил в совокупности более 11 млн долларов США в связи с частичной гибелью Viasat 2, O3b block B и полной гибелью FalconEye 1 и Chinasat 18, а также 1.164 млн руб. в связи с аварийным запуском ТПК "Союз МС-10".

Крупнейшей выплатой за всю историю российского страхования остается компенсация, произведённая СПАО "Ингосстрах" совместно со "Страховым центром "Спутник", – 7.8 млрд руб. в связи с гибелью космического аппарата "Экспресс-АМ4R" в 2014 году. В январе 2012 года была произведена выплата в связи с гибелью космического аппарата "Экспресс-АМ4" в размере более 7.5 млрд руб. Свыше $85 млн было выплачено в связи с гибелью спутника "Купон", принадлежащего ЦБ РФ (1998 г.), более $34 млн – выплата по факту частичной гибели космического аппарата "Экспресс-АМ2" (2009 г.), более 1.177 млрд руб. – по причине полной гибели космического аппарата "Экспресс-МД2" (2012 г.), около $12.2 млн – по факту полной гибели телекоммуникационного спутника "Экспресс-А N1" (2000 г.).

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 10.04.2020
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