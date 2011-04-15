СберЛогистика запустила технологию бесконтактной доставки и круглосуточный контакт-центр

Компания "СберЛогистика" внедрила технологию бесконтактной курьерской доставки с помощью кода подтверждения и оплаты по ссылке из СМС. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Если посылка не требует оплаты на месте (например, оплаченный заказ из интернет-магазина или отправление между частными лицами), то клиент в СМС вместе с информацией о доставке получает цифровой код. Курьер доставляет посылку до двери и отходит на безопасное расстояние. Клиент проверяет свою посылку и называет курьеру полученный код, который служит подтверждением вручения. Введение кода в систему меняет статус посылки на доставленную.



При необходимости оплаты посылки на месте (наложенный платеж) клиент вместе с информацией о доставке получает в СМС ссылку на безопасную оплату. Курьер также оставляет посылку у двери клиента и ожидает, пока клиент проверит посылку и оплатит ее по полученной ссылке. Оплата является подтверждением вручения и меняет статус посылки в системе на доставленную. Полученные наложенные платежи "СберЛогистика" возвращает продавцу на следующий день после доставки.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 10.04.2020