Минэкономразвития предложило оказать поддержку российским кинотеатрам

Министерство экономического развития предложило Правительству РФ включить деятельность в области демонстрации кинофильмов в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. С такой инициативой выступил глава ведомства Максим Решетников, говорится в сообщении министерства.



Таким образом, компании этого сектора смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку.



"Мы понимаем, насколько сейчас пострадала эта сфера", - отметил министр. Потери обусловлены приостановкой работы кинотеатров из-за карантинных мер, переносом сроков релизов российских и зарубежных фильмов.





"AK&M" от 10.04.2020