Минэкономразвития предложило включить стоматологические клиники в перечень пострадавших отраслей

Министерство экономического развития предложило Правительству РФ включить стоматологические клиники в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. С такой инициативой выступил глава ведомства Максим Решетников, говорится в сообщении министерства.



Таким образом, стоматологии смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку.



Деятельность стоматологических клиник была приостановлена (за исключением срочной стоматологической помощи) в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции, что повлекло существенное снижение доходов в этой сфере, подчеркивает МЭР.



Всего на государственную поддержку смогут рассчитывать более 13.5 тыс. стоматологий которые относятся к МСП и где работают в общей сложности 180 тыс. человек.



Ранее Минэкономразвития внесло в Правительство проект постановления, в котором предлагается автоматически продлить на один год аккредитацию медицинских работников. Данная мера была принята после консультаций с Министерством здравоохранения и может коснуться десятков тысяч работников медицинской и фармацевтической отрасли, у которых аккредитация истекает в этом году.



"AK&M" от 10.04.2020