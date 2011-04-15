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10/04/2020
19:00

Актуализированный перечень системообразующих предприятий может быть подготовлен к 17 апреля

Актуализированный перечень системообразующих предприятий может быть подготовлен к 17 апреля, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Нынешний перечень системообразующих предприятий составлялся на основании трёх утверждённых в 2015 году критериев. Это, в частности, годовая выручка, размер налоговых отчислений за последние 3 года и численность персонала. Работа велась Минэкономразвития на основании данных ФНС. Кроме того, были получены аргументированные предложения от различных органов власти и деловых объединений о включении в перечень ещё ряда предприятий, которые формально не соответствовали всем критериям. Эти предложения были в основном учтены. В результате 20 марта перечень был сформирован, в него вошло 646 предприятий.

В настоящее время в Минэкономразвития продолжают поступать предложения о включении в список новых компаний. В связи с этим возникла необходимость уточнения критериев и актуализации перечня. Планируется, что новые критерии будут основаны в том числе на отраслевой и региональной специфике: в частности, будут заданы конкретные параметры, определяющие значимость того или иного предприятия для отрасли. Кроме того, предполагается, что в перечень войдут не только отдельные юрлица, но и группы компаний с учётом аффилированности.

"AK&M" от 10.04.2020
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