ФАС выходит на масштабные проверки

ФАС проведёт проверки по информации о росте цен, представленной депутатами Госдумы в ходе встречи с Правительством, которая прошла 9 апреля. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



В связи с изменившейся экономической ситуацией с марта 2020 года ФАС перешла на ежедневный мониторинг цен торговых сетей и несетевых магазинов. С этой недели к мониторингу во всех субъектах федерации подключились сотни активистов Общероссийского народного фронта.



В ФАС также работает "горячая линия" по ценам на продовольствие, информация с которой в обязательном порядке проверяется.



По полученным в результате мониторинга данным о повышении цен на ряд продовольственных товаров ФАС начала антикартельные проверки.



"С учётом того, что в целом в стране профицит зерна и муки, других продовольственных товаров на складах также достаточно, любое отклонение цены на продукты в сторону её повышения - повод для расследования", - прокомментировал инициативу ведомства Андрей Цариковский, статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС.



Кроме того, ФАС занимается профилактикой ценовых сговоров: были выданы предостережения исполнительному директору Руспродсоюза и вице-президенту Российского топливного союза, которые публично призывали к повышению цен на товары.



"Такие заявления в сегодняшних сложных экономических условиях равны призыву к экономической диверсии и являются преступлением против потребителей. Там, где объективных причин для повышения не было, и есть признаки ценовых сговоров, будут возбуждены антимонопольные дела о картелях", - заключил А.Цариковский.



"AK&M" от 10.04.2020