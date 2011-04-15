Административное давление на сферу слияний и поглощений существенно сократилось, ФАС

За последние 15 лет количество сделок слияний и поглощений, которые подлежат контролю со стороны антимонопольного органа, значительно сократилось. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский, говорится в сообщении антимонопольной службы.



"Если в начале 2000-х годов под контроль попадало порядка 50 тыс. сделок, которые нужно было либо согласовывать, либо уведомлять антимонопольный орган об их совершении, то 2019 год показывает, что с нами было согласовано только 1196 сделок. Эта динамика говорит о том, что административное давление на сферу M&A существенно сократилось. Сейчас в сфере контроля ФАС крупные сделки компаний, которые имеют активы свыше 7 млрд рублей и стоимость приобретаемого актива больше 400 млн рублей. В этом случае сделки попадают под контроль", - отметил заместитель руководителя ФАС.



Кроме того, ФАС практически полностью отказалась от уведомительного контроля сделок экономической концентрации. Если раньше в ряде случаев приходилось согласовывать назначение даже генерального директора, то сейчас в антимонопольном законодательстве этот пункт отсутствует.



"Антимонопольное законодательство построено таким образом, что оно носит в первую очередь трансграничный характер, то есть не важно, где совершается сделка - в Российской Федерации или за ее пределами. Если речь идет об установлении контроля над активом, который находится на территории Российской Федерации, то сделка попадает под антимонопольный контроль. Поэтому если речь идет о зарубежной сделке, в результате которой обеспечивается контроль над российским юридическим лицом, то сделка согласуется по российскому законодательству", - подчеркнул С.Пузыревский.



Заместитель руководителя ФАС России уточнил, что зарубежные компании также могут контролироваться ведомством, если они осуществляют поставки товаров на территорию нашей страны на сумму более 1 млрд руб. в год, предшествовавший сделке по слиянию и поглощению.



Сделки экономической концентрации рассматриваются в оперативном режиме - 30 календарных дней, при необходимости срок может быть продлен до 90 дней. По результатам рассмотрения документов ФАС принимает решение: согласовать сделку, если компания в результате этого не получает 35% рынка и доминирующее положение (таких решений большинство); выдать предписание, связанное с соблюдением определенных правил, чтобы минимизировать возможность негативные последствия для конкуренции на товарном рынке; отказать в разрешении на сделку, если есть угроза монополизации рынка.



Последствия отказа от совершения процедур, связанных с согласованием сделок, весьма серьезные - эти сделки признаются недействительными и, в соответствии с гражданским законодательством, компанию могут реорганизовать или ликвидировать, подчеркивает ФАС.



"Из 1196 поступивших заявок в 2019 году ФАС выдала 99 предписаний (10%), в заключении 40 сделок было отказано (4%)", - заявил С.Пузыревский.



В соответствии с российским антимонопольным законодательством подлежат контролю определенные действия и сделки, которые могут потенциально привести к ограничению конкуренции и монополизации товарных рынков. В первую очередь под контроль попадают слияния, присоединения компаний, в некоторых случаях - создание нового юридического лица, если его уставной капитал оплачивается акциями или долями других компаний.



Также в сфере контроля находится ряд сделок, которые связаны с приобретением акций или долей прав в отношении юридических лиц, которые работают на территории РФ, с 2014 года еще и соглашения о совместной деятельности компаний - конкурентов.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"