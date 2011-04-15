В РФ создан консорциум разработчиков и производителей медтехники

В РФ формируется консорциум разработчиков и производителей медицинской техники. Соответствующее соглашение подписано 10 апреля в Екатеринбурге в рамках Научно-технического совета по медицинской технике, говорится в сообщении Минпромторга.



Основополагающей целью создания консорциума станет разработка и производство линейки отечественного медицинского оборудования по всем ключевым направлениям: аналитическому, диагностическому и терапевтическому.



По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, решение о создании консорциума продиктовано необходимостью локализации наиболее критических видов медицинского оборудования на территории РФ в связи с рисками и угрозами, возникшими из-за распространения коронавирусной инфекции.



"В свете последних событий стало очевидно, что по целому ряду критических позиций мы зависим от цепочки импортных поставок. Это касается как готовой медицинской техники, так и комплектующих для той продукции, которую мы сами в состоянии производить. В текущей ситуации локализация - это необходимость, и реализовать ее нам необходимо в максимально короткие сроки. Именно поэтому мы сделали ставку на предприятия оборонно-промышленного комплекса: у них есть необходимые компетенции, квалификация и, что самое главное - опыт ускоренного развития и мобилизации в кризисных ситуациях. Консорциум будет сформирован вокруг наших флагманов, наших лидеров - это концерны "КРЭТ", "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") "Алмаз-Антей", "Моринформсистема-Агат", "Тактическое ракетное вооружение", - отметил глава Минпромторга.



При этом Д.Мантуров обратил внимание, что сам консорциум не является закрытой структурой и не сводится исключительно к перечисленным компаниям - он открыт для участия всех желающих производителей медицинской техники. Опорным регионом для консорциума разработчиков и производителей медицинской техники станет Свердловская область.



С учётом современных реалий, одной из ключевых задач консорциума, наряду с созданием линейки отечественного оборудования по всем критическим направлениям, станет органичное "встраивание" всей создаваемой системы в единую цифровую платформу, что позволит обеспечить агрегирование и интеграцию данных, их анализ в режиме реального времени, формирование цифровых профайлов, ведение электронных медицинских карт.



"Мы должны смотреть на текущую ситуацию как на возможность, хороший шанс выйти на совершенно новый уровень, особенно с учётом уже имеющихся у нас возможностей и заделов. У нас сейчас более 20 производителей комплектующих для аппаратов ИВЛ из разных регионов - это и Рязань, и Ставрополь, и Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Краснодар, Москва. Мы уже сейчас являемся страной одной из самых обеспеченных в мире с точки зрения количества аппаратов ИВЛ на душу населения. Но даже этого может быть недостаточно. Поэтому мы продолжаем наращивать производство. Если раньше мы делали по 100 аппаратов ИВЛ в месяц, то уже в апреле планируем восьмикратно увеличить производство. В мае ориентируемся уже на производство 2500 штук, в июне - 3000. Сейчас главное - продолжать активную работу в этом направлении. Совместно с Минздравом мы прорабатываем вопросы ускоренной сертификации и конечного оборудования, и компонентов для него. Со Свердловской областью мы прорабатываем вопрос распространения льгот, аналогичных особым экономич еским зонам, на все предприятия кооперации", -



- прокомментировал Д.Мантуров.

Создаваемый консорциум планирует заключить соглашение с Минпромторгом на предмет формирования технических требований к производимым изделиям, к условиям их сертификации. Производимые медицинские приборы будут вноситься в реестр российского радиоэлектронного оборудования в целях предоставления этой продукции дополнительных преференций после её выхода на рынок.



"AK&M" от 10.04.2020