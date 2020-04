Газпром продолжает реализацию крупнейших инвестпроектов

Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов. Об этом говорится в материалах компании.



В рамках Восточной газовой программы компания продолжает наращивать добычные и газотранспортные мощности.



На Чаяндинском месторождении в Якутии идёт сооружение объектов, необходимых для вывода месторождения на проектный уровень добычи - 25 млрд куб. м газа в год. В частности, ведутся работы по соответствующему расширению мощности действующей установки комплексной подготовки газа (УКПГ), которая обеспечивает подачу газа в газопровод "Сила Сибири". Кроме того, в 2020 году запланирован запуск установки мембранного выделения гелиевого концентрата.



На Ковыктинском месторождении в Иркутской области продолжается эксплуатационное бурение. В работе находится семь буровых установок, в следующем году их количество будет увеличено до 18 единиц.



В 2020 году на газопроводе "Сила Сибири" планируется, в частности, завершить строительство второй компрессорной станции - "Иван Москвитин". К сооружению участка газопровода от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского компания намерена приступить в III квартале текущего года.



Статус реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода составляет 58%. На первой и второй технологических линиях завода завершается монтаж основного оборудования, идет его подготовка к пусконаладке. На третьей и четвертой линиях устанавливается газоразделительное оборудование. Запуск ТЭС "Свободненская" мощностью 160 МВт, которая будет обеспечивать предприятие электроэнергией, планируется в конце 2020 года.



Ведется расширение газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". На участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска построено 66 из около 390 км линейной части газопровода.



На полуострове Ямал в 2020 году Газпром планирует, в частности, ввести в эксплуатацию 52 новые газовые скважины на Бованенковском месторождении. На Харасавэйском месторождении начаты работы по сварке труб для газосборных коллекторов и газопровода-подключения до Бованенковского месторождения. В текущем году на Харасавэйском месторождении предусмотрено также начало эксплуатационного бурения, строительства УКПГ и дожимной компрессорной станции.



Последовательно расширяется Северный газотранспортный коридор. Ведется сооружение компрессорных станций и цехов на газопроводах "Бованенково - Ухта - 2" и "Ухта - Торжок - 2". Реализуется проект развития газотранспортных мощностей на участке от Грязовца до строящейся КС "Славянская".



Продолжаются работы на строящемся Комплексе по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции "Портовая".



Вопрос о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов компании будет внесен на рассмотрение совета директоров ПАО "Газпром".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 10.04.2020