Суточная производительность подземных хранилищ газа в РФ превысит 1 млрд куб. м, Газпром

Максимальная суточная производительность подземных хранилищ газа в России превысит 1 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам заседания правления, которое приняло к сведению информацию о программе развития подземных хранилищ газа (ПХГ) в России на 2020-2030 годы.



Отмечено, что компания обеспечивает высокий уровень надёжности поставок газа потребителям. Важный элемент этой системной работы - последовательное увеличение производительности и расширение сети ПХГ. Они являются неотъемлемой частью Единой системы газоснабжения России и могут покрывать до 22% суточных поставок Газпрома, а в пиковый период - более 30%.



За 10 лет, по сравнению с сезоном отбора газа 2009/2010 года, Газпром увеличил потенциальную максимальную суточную производительность сети российских ПХГ на начало сезона на 36%. Показатель выведен на рекордный для отечественной истории уровень - 843.3 млн куб. м.



Работа в этом направлении продолжается: к сезону отбора 2030/2031 года планируется нарастить суточную производительность ещё примерно на 200 млн куб. м.



В числе ключевых задач для Газпрома в области подземного хранения на 2020-2030 годы - повышение гибкости работы системы ПХГ за счёт создания пиковых хранилищ относительно небольшого объёма, но обладающих высокой производительностью. Эту возможность дают ПХГ, созданные в отложениях каменной соли. Так, в настоящее время компания продолжает расширение Калининградского и Волгоградского ПХГ, ведет проектирование Новомосковского ПХГ.



В рамках развития сети хранилищ "Газпром" в ближайшей перспективе приступит к строительству Шатровского ПХГ в Курганской области, идет проектирование Арбузовского ПХГ в Республике Татарстан. На действующих ПХГ "Газпрома" предполагается проведение работ по реконструкции и техническому перевооружению.



В дальнейшем компания планирует размещение новых хранилищ в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Сейчас на нескольких перспективных участках ведется геологоразведка.



Отдельное внимание Газпром уделяет применению высокотехнологичных решений. Речь, в частности, идет о повышении производительности скважин при закачке и отборе газа и внедрении современного отечественного оборудования.



Профильным подразделениям поручено продолжить работу по развитию мощностей подземного хранения газа в России.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 10.04.2020