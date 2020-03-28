ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 11 апреля, в размере 73.7515 руб. против 74.6050 руб. на 10 апреля

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США нана субботу, 11 апреля, в размере 73.7515 руб. против 74.6050 руб. на 10 апреля





Курс доллара США за последние 5 дней:



10.04.20 - 74.6050 руб.

09.04.20 - 75.7499 руб.

08.04.20 - 75.4550 руб.

07.04.20 - 76.4074 руб.

28.03.20 - 77.7325 руб.





"AK&M" от 13.04.2020