Повтор! Чистый отток капитала из РФ в январе-марте сократился на 29.2% до $17 млрд

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Чистый отток капитала частного сектора из РФ (сальдо финансовых операций частного сектора) в январе-марте 2020 года сократился на 29.2% до $17 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом, в отличие от ситуации годом ранее, прочие секторы в прошедшем квартале сократили обязательства перед нерезидентами и заметно уменьшили размещение финансовых активов за рубежом.
"AK&M" от 13.04.2020