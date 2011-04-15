В Подмосковье будут вводить пропускной режим, заявил А.Воробьёв

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В Подмосковье будут вводить пропускной режим. Об этом глава региона Андрей Воробьёв заявил в интервью телеканалу "Россия 1".
Губернатор не назвал срок введения пропусков, отметив, что режим будет вводиться поэтапно.
"AK&M" от 13.04.2020