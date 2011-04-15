В Подмосковье будут вводить пропускной режим, заявил А.Воробьёв

В Подмосковье будут вводить пропускной режим. Об этом глава региона Андрей Воробьёв заявил в интервью телеканалу "Россия 1".



Губернатор не назвал срок введения пропусков, отметив, что режим будет вводиться поэтапно.







"AK&M" от 13.04.2020