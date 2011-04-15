Москва вводит пропускной режим. С 15 апреля необходимо иметь пропуск для поездок по Москве и Московской области на транспорте, в том числе личном. При передвижении пешком пропуск не понадобится.



Пропуска делятся на три категории: для поездок на работу; для посещения медицинских учреждений; для поездок по другим делам.



Пропуск для поездок на работу и служебных разъездов выдадут один раз, он будет действовать до 30 апреля. Пропуск второй категории, который будут действовать в течение одного дня, надо получать каждый раз перед поездкой в медучреждение. Количество выдаваемых пропусков в неделю не ограниченно. Пропуск третьей категории действует в течение одного дня. Подобный пропуск можно получить лишь два раза в неделю.



При заказе такси будет проверяться разрешение на поездку.

Не надо иметь цифровой пропуск: военнослужащим, госслужащим, судьям, адвокатам, нотариусам и их помощникам, журналистам, охранникам. При этом пропуск должны иметь их водители или следующим с ними пассажиры, не входящие ни в одну из данных категорий.





"AK&M" от 13.04.2020