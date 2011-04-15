Страны ОПЕК+ заключили новую сделку

В среднесрочной перспективе новая сделка ОПЕК+, которая была заключена в выходные, должна поддержать рынок в период острого падения спроса и способствовать более динамичному восстановлению на протяжении 2020 года. Двухлетний срок сделки дает участникам рынка сигнал, что сотрудничество между нефтепроизводителями теперь всерьез и надолго. Если актуальные прогнозы по срокам эпидемии коронавируса не будут пересмотрены в сторону роста, то в IV квартале цены на нефть Brent могут закрепиться выше $40 за баррель, полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов.



В рамках нового соглашения нефтепроизводители договорились о сотрудничестве до апреля 2022 года. В мае-июне 2020 года сокращение составит 9.7 млн б/с, в июне-декабре 2020 года - 77 млн б/с, в январе-апреле 2021 года - 5.8 млн б/с. Объем сокращений с апреля 2021 года по апрель 2022 года будет определен по итогам новых консультаций, которые участники сделки договорились проводить на регулярной основе, сообщает Reuters со ссылкой на источники в странах ОПЕК.



Часть мексиканских обязательств по сокращению добычи взяли на себя США. Д.Трамп заявил, что Мексика с мая сократит добычу на 100 тыс. б/с и еще 300 тыс. б/с сократят США.



Торги фьючерсами Brent на биржах ICE и CME в пятницу не проходил, поэтому эффект от заключенной сделки найдет отражение в котировках только сегодня. С утра ближайшие контракты на Brent прибавляют более 4%, однако в целом остаются в пределах прежнего диапазона $32-34 за баррель. Это может объясняться тем, что основные параметры сделки с момента обсуждений не претерпели серьезных изменений и были ранее учтены рынком. Кроме того, действие сделки начинается с 1 мая, в то время как на протяжении следующих трех недель значительный профицит на рынке будет сохраняться. Также сохраняются риски, что падение спроса окажется хуже прогнозов.



С утра фьючерсы на Brent торгуются с ростом на 4.2% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.



"AK&M" от 13.04.2020