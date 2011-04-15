Рубль на открытии продолжает укрепляться. К 10:30 МСК валютная пара USDRUB снизилась на 0.16% до 73.62. Учитывая, что нефть в понедельник не может похвастаться восстановлением, напротив, за первые часы торгов котировки "черного золота" даже просели на несколько процентов по сравнению с закрытием прошлой недели, можно сделать вывод, что покупатели рубля уже до конца дня утратят инициативу. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Несмотря на достигнутую в пятницу договоренность стран ОПЕК+ снизить объем нефтедобычи на 9.7 млн баррелей в сутки, этих усилий все равно недостаточно для того, чтобы ликвидировать краткосрочный дисбаланс, который может достигать 20-25 млн баррелей в сутки.



Кроме того, большинство свободных нефтяных хранилищ, как ожидается, будут заполнены уже к маю. Само соглашение по сокращению добычи истекает в июне. Таким образом, проблема значительного избытка рискует вновь появиться на рынке буквально через месяц после ее частичного разрешения.



Учитывая сказанное, укрепление рубля на фоне ожиданий значительного прорыва на заседании ОПЕК+, которое должно было спровоцировать начало "бычьего" ралли углеводородов, полностью исчерпало свой потенциал.







"AK&M" от 13.04.2020