В Москве начали оформлять цифровые пропуска. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, с сегодняшнего дня, 13 апреля, москвичи смогут подать заявки на получение цифровых пропусков. Со среды, 15 апреля, такой пропуск станет обязательным для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте.



Пропуска представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв, они оформляются бесплатно.



Без цифрового пропуска передвигаться по городу можно только при предъявлении служебного удостоверения (удостоверение личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверение судьи, адвоката, нотариуса, включая их помощников, а также редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста, удостоверение частного охранника, личная карточка охранника).



Цифровой пропуск, оформленный в Москве, будет действовать на территории Московской области. Аналогично пропуск, выданный в Московской области, будет действителен на территории Москвы.





"AK&M" от 13.04.2020